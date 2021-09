Amazon.com : Lance sa propre gamme de téléviseurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a dévoilé jeudi une nouvelle gamme de téléviseurs Fire, dont un modèle qu'il a l'intention de commercialiser sous sa propre marque.



Le géant du commerce en ligne a annoncé le lancement, dans le cadre de son partenariat avec le distributeur Best Buys, de nouveaux modèles Pioneer et Toshiba équipés du système Fire TV, sa technologie d'accès aux contenus.



Les appareils Pioneer, proposés en 43 et 50 pouces, seront commercialisés via le site Amazon et le réseau de magasins Best Buy à partir de cet automne.



Comme d'habitude, les clients d'Amazon pourront passer leur commande sur la plateforme du groupe de Seattle, avant de récupérer leur article dans un point de vente Best Buy.



Les appareils Toshiba, qui seront pour leur part équipés de la commande vocale Alexa et disponibles dans des formats allant de 55 à 75 pouces, arriveront sur le marché à partir du printemps 2022.



Dans un communiqué distinct, Amazon annonce par ailleurs le lancement de sa propre ligne de téléviseurs 4K Ultra HD et Dolby Digital, les Fire TV Omni Series, qui seront proposés à des prix allant de 409,99 à 1099,99 dollars dans des dimensions allant de 43 à 75 pouces.



