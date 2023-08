Amazon.com : Lance AWS Build à destination des entrepreneurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), une société d'Amazon.com, a annoncé aujourd'hui le lancement d'AWS Build, un nouveau programme mondial conçu pour aider les entrepreneurs au début de leur parcours vers le cloud.



Pendant 10 semaines, une cohorte regroupant jusqu'à 500 fondateurs de startups du monde entier recevront des conseils commerciaux et techniques pour tirer le meilleur parti de la flexibilité et de l'évolutivité d'AWS.



Les startups apprendront également les bases techniques pour intégrer les technologies cloud les plus avancées dans leurs applications, notamment l'IA et l'apprentissage automatique.



'Notre objectif est d'aider à inaugurer une nouvelle génération de startups qui exploitent la puissance du cloud AWS de nouvelles manières, et de les aider à maîtriser leurs fondamentaux, afin qu'elles puissent être prêtes à évoluer', a déclaré Howard Wright, vice-président et responsable mondial des startups chez AWS.



