Amazon.com : La filiale 'cloud' retenue par Richemont

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé que la Compagnie Financière Richemont a décidé de déplacer l'ensemble de son infrastructure informatique d'entreprise vers AWS.



Richemont fermera ses centres de données européens et migrera vers AWS d'ici la fin de 2022.



Dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique, l'entreprise déplacera plus de 5 000 machines virtuelles et 120 instances SAP vers AWS pour moderniser son infrastructure, améliorer sa sécurité et piloter l'automatisation de ses opérations mondiales.



' AWS, avec son expérience éprouvée et son infrastructure mondiale hautement performante, fournira l'agilité, la sécurité et l'évolutivité dont nous avons besoin pour lancer de nouveaux processus commerciaux et de nouveaux modèles de service ' a déclaré Kim Hartlev, Groupe Directeur de l'Information chez Richemont.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel