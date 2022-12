Amazon.com : L'UE valide les engagements de la société

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir validé et rendu juridiquement contraignants les engagements offert par Amazon en matière de non-concurrence.



D'une durée de 7 ans, les engagements d'Amazon répondent en effet aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence concernant l'utilisation par Amazon de données non publiques sur les vendeurs de la place de marché et concernant un possible biais dans l'octroi aux vendeurs d'un accès à sa Buy Box et à son programme Prime.



' Amazon ne peut plus abuser de son double rôle et devra modifier plusieurs pratiques commerciales concernant l'utilisation des données, la sélection des vendeurs dans la Buy Box et les conditions d'accès au programme Amazon Prime', résume la vice-présidente exécutive Margrethe Vestager, en charge de la politique de concurrence.



Sous la supervision de la Commission, un mandataire indépendant sera chargé de contrôler la mise en oeuvre et le respect des engagements.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.