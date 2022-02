Amazon.com : Hausse de 56% du bénéfice net en 2021, à 33,4 Mds$

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon fait état d'un bénéfice net de 33,4 Mds$ en 2021, en hausse de 56% par rapport à l'exercice précédent. Le BPA est ainsi passé de 41,83$ à 64,81$ en l'espace d'un an.



Entre 2020 et 2021, l'EBIT d'Amazon est passé de 22,9 à 24,9 Mds$, tandis que les ventes nettes ont progressé de 22% pour atteindre 469,8 Mds$.



Sur le seul 4e trimestre, le bénéfice net a pratiquement doublé par rapport à la même période un an plus tôt, passant de 7,2 Mds$ à 14,3 Mds$, tandis que les ventes nettes ont progressé de 9%, à 137,4 Mds$.



Andy Jassy, directeur général d'Amazon, pointe notamment le succès d'AWS dont la croissance d'une année à l'autre a atteint40%, avec un chiffre d'affaires de 71 Mds$. Amazon ambitionne de lancer AWS dans 24 zones et 8 régions supplémentaires.



Pour le 1er trimestre 2022, Amazon anticipe des ventes nettes comprises entre 112 et 117 Mds$ - ou une croissance de 3 à 8% par rapport au 1er trimestre 2021.



