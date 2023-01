Amazon.com : Emprunt obligataire de huit milliards de dollars

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi soir le lancement d'un emprunt obligataire de huit milliard de dollars, destiné à financer les besoins généraux de l'entreprise.



Le géant de l'Internet précise que cet emprunt non garanti affiche une maturité de 364 jours, susceptible d'être prolongée de 364 jours supplémentaires.



L'opération sera réalisée sur la base d'un taux d'intérêt interbancaire dit 'SOFR' plus 0,75%, avec un 'spread' qui passerait à 1,05% en cas de prolongation de l'échéance du prêt.



L'action Amazon progressait de 1,2% mercredi matin en cotations avant-Bourse.



