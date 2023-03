Amazon.com : Développe l'activité d'AWS en Malaisie

(CercleFinance.com) - AWS annonce le développement de son infrastructure en Malaisie.



Cette nouvelle infrastructure permet aux clients d'exécuter des charges de travail et de stocker des données en toute sécurité en Malaisie. Elle permet de répondre à la forte demande de services cloud en Malaisie et dans toute l'Asie du Sud-Est.



AWS prévoit d'investir 6 milliards de dollars (environ 25,5 milliards de MYR) en Malaisie d'ici 2037.



' La nouvelle région AWS reflète notre engagement profond et à long terme envers les clients et les organisations en Malaisie, ainsi que notre volonté de répondre à la demande considérable et en croissance rapide de services cloud dans toute l'Asie du Sud-Est ', a déclaré Prasad Kalyanaraman, vice-président des services d'infrastructure chez AWS.



