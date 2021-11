Amazon.com : Deux nouveaux contrats dans le 'cloud'

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi avoir obtenu deux nouveaux contrats dans le cloud, l'un auprès de l'assureur américain AIG et l'autre auprès de la compagnie aérienne United Airlines.



Dans un premier communiqué, sa filiale Amazon Web Services explique avoir conclu un accord avec AIG en vue de devenir son fournisseur privilégié en matière de 'cloud' public.



Les environnements de 'cloud' public sont créés à partir d'infrastructures informatiques qui n'appartiennent pas à l'utilisateur final.



Dans un second communiqué, AWS annonce avoir été choisi en tant que fournisseur de cloud privilégié par United Airlines pour des domaines tels que l'apprentissage automatique, l'Internet des objects et l'analyse.



Les montants des deux contrats n'ont pas été divulgués.



