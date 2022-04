Amazon.com : Dans le rouge, perte de 3,8 Mds$ au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon annonce que ses ventes totales ont atteint 116,4 Mds$ au titre du 1er trimestre, en hausse de 9% à changes constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, Amazon voit cependant son EBIT reculer à 3,7 Mds$, contre 8,9 Mds$ douze mois plus tôt.



Amazon enregistre finalement une perte de 3,8 Mds$ au 1er trimestre, bien loin du bénéfice net de 8,1 Mds$ réalisé un an plus tôt.



La perte nette du premier trimestre 2022 est partiellement due à une perte de 7,6 Mds$ liée à l'investissement en action ordinaires dans Rivian Automotive, précise la société.



Andy Jassy, directeur général d'Amazon, rappelle que 'la pandémie et la guerre qui a suivi en Ukraine ont entraîné une croissance et des défis inhabituels' au cours des derniers mois.



En revanche, la société peut toujours compter sur le dynamisme de son service AWS : 'avec une croissance annuelle de 34 % d'AWS au cours des deux dernières années et de 37 % d'une année sur l'autre au premier trimestre, AWS a joué un rôle essentiel pour aider les entreprises à surmonter la pandémie et à déplacer une plus grande partie de leurs charges de travail vers le cloud', analyse le directeur général.



