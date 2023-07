Amazon.com : Compte faire appel de l'amende de la CNMC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A la suite de l'amende qui lui a été infligée hier par l'autorité espagnole de la concurrence (CNMC), Amazon fait part ce matin de son 'désaccord' et annonce un prochain appel de cette décision.



'Nous contestonségalementl'idée suggérée par l'autorité qu'Amazon aurait intérêt à exclure des vendeurspartenaires deses boutiques. Notre modèle économique repose sur le succès des vendeurspartenaires, dont la plupart sont des petites entreprises', indique un porte-parole de la société.



'Par ailleurs,du faitdel'accordconcluavec Apple, nos clients en Espagne bénéficient d'une sélection de produits qui a plus que doubléau cours de ces4 dernières années, avec des offres de grande qualitéet une livraison rapide', a-t-il ajouté.



Pour rappel, la CNMC avait annoncé hier avoir infligé une amende de 194 millions à Apple et Amazon pour avoir restreint la concurrence sur le site Amazon en Espagne.



Selon la CNMC, les deux sociétés avaient convenu d'inclure une série de clauses dans les contrats qui régissent les conditions de vente des produits Apple.



Ces mesures ont 'limité de manière déraisonnable le nombre de revendeurs de produits Apple sur le site Amazon en Espagne', affectant les revendeurs tiers, estime la CNMC.



