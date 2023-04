Amazon.com : Choisi par Experian pour des services de cloud

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce avoir été choisi par Experian, le leader mondial des services d'information et bureau d'évaluation du crédit, comme fournisseur de cloud préféré pour alimenter son initiative pluriannuelle de modernisation informatique.



'Dans le cadre de sa stratégie axée sur le cloud, Experian fera migrer ses opérations commerciales principales, ses produits de services aux consommateurs, ses outils d'analyse et ses serveurs sur site vers AWS', explique-t-il.



La centralisation de ces plateformes technologiques critiques sur le cloud doit améliorer la sécurité et la fiabilité informatiques d'Experian, réduire ses coûts d'exploitation et améliorer ses délais de mise sur le marché des nouvelles offres.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

