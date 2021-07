Amazon.com : Campagne de recrutement à destination des vétérans

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui son intention d'embaucher plus de 100 000 vétérans et conjoint(e)s de militaires américains d'ici 2024. Actuellement, la firme emploie déjà plus de 40 000 vétérans et conjoints de militaires, assure-t-elle.



' Nous valorisons les compétences et l'expérience uniques de la communauté militaire, et notre nouvel engagement en matière d'embauche étendra l'impact que les militaires ont actuellement dans chaque branche de l'entreprise ', a déclaré John Quintas, directeur mondial des affaires militaires chez Amazon.



Amazon veut ainsi aider les militaires et conjoints de militaires à embrasser des carrières enrichissantes.



' Cela inclut l'accès à une formation professionnelle financée par l'entreprise dans des domaines à forte demande, tels que le cloud computing, par le biais d'initiatives telles que le programme d'apprentissage technique d'Amazon et AWS re/Start ', indique la société.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.