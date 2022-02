Amazon.com : Best Buy choisit AWS comme fournisseur cloud

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi que le distributeur de matériel électronique américain Best Buy avait sélectionné sa filiale AWS comme principal fournisseur 'cloud'.



Le géant technologique explique que cet accord de collaboration va aider le spécialiste de la vente de produits électroniques grand public à développer de nouvelles applications destinées à ses clients.



Ce contrat intervient alors qu'AWS avait aidé Best Buy à déployer, au tout début de la pandémie, un service de collecte en magasins qui avait été mis en service en moins de deux jours.



Deux ans plus tard, cette plateforme est toujours disponible.



Best Buy a récemment annoncé son intention de recruter quelques 1000 ingénieurs technologiques afin de renforcer ses 'hubs' d'Atlanta, Boston, Seattle et Minneapolis.



