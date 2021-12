Amazon.com : AWS choisi par Meta comme fournisseur de cloud

(CercleFinance.com) - Amazon annonce que Meta (Facebook) a approfondi sa relation avec sa division AWS (Amazon Web Services) en tant que fournisseur de cloud stratégique, pour faire évoluer la R&D, faciliter les collaborations avec des tiers et améliorer l'efficacité opérationnelle.



Meta utilisera ainsi les capacités d'AWS pour compléter son infrastructure sur site existante, et élargira son utilisation des services de calcul, de stockage, de bases de données et de sécurité AWS pour assurer la confidentialité, la fiabilité et l'évolutivité dans le cloud.



Par ailleurs, les deux groupes aideront conjointement les entreprises à utiliser PyTorch sur AWS pour 'porter des modèles d'apprentissage approfondi de la recherche à la production plus rapidement et plus facilement'.



