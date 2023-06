Amazon.com : AWS choisi par BBVA pour sa transformation

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce avoir été choisi par BBVA pour lui fournir des services d'analyse et de données avancés dans le cloud, franchissant une étape décisive dans sa transformation en organisation axée sur les données et l'intelligence artificielle (IA).



La banque espagnole utilisera AWS pour exploiter l'analyse et l'apprentissage automatique afin de transformer ses processus internes, d'améliorer la gestion des risques, de stimuler la croissance et de fournir des solutions innovantes à ses clients.



BBVA tirera parti d'un large portefeuille de services d'analyse et d'IA dans l'ensemble de ses opérations et créera une nouvelle plateforme de données qui sera déployée à l'échelle mondiale, offrant un référentiel sécurisé de ses opérations et des données clients.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel