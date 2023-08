Amazon.com : Ajouté aux meilleures idées de Wedbush

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush ajoute Amazon à sa liste de meilleures idées, avec un opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 180 dollars, estimant que le contexte pour le groupe 'commence à se renforcer avec l'amélioration ou la stabilisation de la croissance' dans ses secteurs d'activité.



Selon le broker, son coeur de métier est désormais bien positionné, avec une infrastructure de traitement des commandes en tête du secteur, et dans un contexte d'amélioration du commerce en ligne alors que le virage séculaire vers le e-commerce reprend.



'Par ailleurs, la croissance d'AWS s'est stabilisée et est sur le point de réaccélérer au second semestre 2023 et en 2024, en plus d'un contexte qui devrait soutenir la croissance continue de l'activité publicitaire à marge élevée du groupe', ajoute Wedbush.



