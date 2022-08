Amazon.com : Accord de mesure d'audience de la NFL avec Nielsen

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi la signature d'un accord de trois ans avec Nielsen en vue de mesurer les audiences des matches de la NFL, la Ligue nationale de football américain, qu'il retransmet le jeudi soir sur sa plateforme Prime Video.



Dans un communiqué, le géant de l'Internet souligne que cet accord constitue un accord inédit puisque c'est la première fois que l'audience d'un service de streaming sera mesurée au sein d'une panel national de mesure des audiences télévisées.



Dès le début de cette saison, cet outil permettra de mesurer les audiences des soirées 'Thursday Night Football', de l'avant-match aux réactions d'après-match en passant évidemment par la rencontre en elle-même.



Ces audiences seront mesurées non seulement sur Prime Video, mais aussi sur Twitch, même pour les temps de visionnage en dehors du domicile et en mobilité.



D'après Nielsen, les rencontres de la NFL ont représenté les 27 meilleures audiences en direct de l'année 2021 aux Etats-Unis.



Nielsen commencera à mesurer les audiences d'Amazon à compter de la rencontre du 25 août prochain entre les San Francisco 49ers et les Houston Texans.



Au total, Amazon a prévu de diffuser 15 matches de la saison régulière, avec en point d'orgue le choc entre les Tennessee Titans et les Cowboys de Dallas prévu le 29 décembre prochain.



