Amazon.com : 1ère entreprise acheteuse d'énergie renouvelable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon fait savoir que sa capacité d'énergie renouvelable a augmenté de 8,3 GW en 2022, grâce à 133 nouveaux projets portés dans 11 pays.



Le portefeuille d'énergie renouvelable d'Amazon dépasse ainsi 20 GW, via 401 projets d'énergie renouvelable dans 22 pays.



Amazon investit régulièrement dans de nouveaux projets éoliens et solaires sur les réseaux qui alimentent ses opérations, notamment les centres de données Amazon Web Services (AWS), les centres de distribution Amazon et les magasins physiques du monde entier.



La société indique rester 'la plus grande entreprise acheteuse d'énergie renouvelable', une position qu'elle occupe depuis 2020, selon Bloomberg New Energy Finance.



L'entreprise précise que ces projets la rapprochent d'une alimentation via 100% d'énergie renouvelable sur ses opérations d'ici 2025, soit cinq ans avant son objectif initial de 2030.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.