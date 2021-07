Altur invest. : L'OPA commence ce jeudi

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Altur Investissement, déposée par Invest Securities pour le compte de la SAS Altur Holding, sera ouverte du 22 juillet au 25 août inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions émises non détenues par lui, soit un maximum de 2.342.379 actions (en ce compris les actions autodétenues par la société) au prix de 5,80 euros par action.



L'offre ne vise pas les 604.915 ADPR non cotées inscrites en nominatif pur ou administré qui font l'objet d'accords de non-apport à l'offre. Il est précisé qu'elles ne seront pas cessibles pendant toute la durée de l'offre.



