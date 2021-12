Altur invest. : Cession effective de 2 participations

(CercleFinance.com) - Altur Investissement annonce la cession effective de sa participation dans les sociétés SIC et SENEK, holdings de tête de Complétude et Kinougarde.



Cette opération permet à Altur Investissement d'atteindre l'objectif de montant cumulé des cessions de 21,5 millions d'euros en 2020 et 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel