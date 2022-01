Altria group : Hausse de 10% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Altria, le détenteur notamment de la marque Philip Morris pour les Etats-Unis, ainsi que de John Middleton et Nat Sherman, publie au titre du dernier trimestre 2021 un BPA ajusté en hausse de 10,1% à 1,09 dollar pour des revenus nets à peu près stables (-0,8%) à 6,25 milliards.



Affichant ainsi un BPA ajusté en progression de 5,7% à 4,61 dollars sur l'ensemble de l'année écoulée, le groupe de tabac indique viser pour son exercice 2022 une fourchette-cible allant de 4,79 à 4,93 dollars (soit une hausse de 4 à 7%).



'Nous avons redistribué plus de 8,1 milliards de dollars aux actionnaires en 2021 via des dividendes et des rachats d'actions, ce qui a représenté notre plus grosse redistribution annuelle depuis 2002', souligne son directeur général Billy Gifford.



