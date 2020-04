Altria group : Démission du PDG et changement de gouvernance

(CercleFinance.com) - Altria annonce que Howard Willard a quitté ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général (CEO) le 14 avril, après 28 années au sein du groupe de tabac et alors qu'il se remet du Covid-19.



Le conseil d'administration a donc élu Billy Gifford pour lui succéder comme directeur général. Travaillant chez Altria depuis 25 ans, il en était dernièrement le vice-président et le directeur financier (CFO).



Le conseil d'administration a aussi décidé de séparer les fonctions de président du conseil et de directeur général, et a donc élu Thomas Farrell comme nouveau président, avec prise d'effet au 16 avril dernier.



