Altria group : Augmentation de 5% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Le géant du tabac Altria -qui exploite par exemple les cigarettes Marlboro- annonce un BPA ajusté en augmentation de 4,9% au titre du troisième trimestre 2022, à 1,28 dollar, pour des revenus nets en repli de 3,5% à 6,55 milliards (-2,2% hors taxes d'accise).



Il explique cette baisse 'principalement en raison de la cession de sa maison vinicole de Ste. Michelle en octobre 2021 et de la baisse des revenus nets dans le secteur des produits fumables, en partie compensée par une hausse de ceux des produits de tabac oral'.



Altria resserre ses prévisions pour l'ensemble de 2022 et prévoit maintenant de générer un BPA ajusté dans une fourchette de 4,81 à 4,89 dollars, ce qui représente un taux de croissance de 4,5 à 6% par rapport à 2021.



