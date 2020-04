Altran techn. : Capgemini a conclu avec succès l'acquisition

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'Altran ont massivement choisi d'apporter leurs titres à l'offre publique d'achat amicale initiée par Capgemini.



Capgemini a ainsi pu conclure l'acquisition d'Altran avec succès et franchir le seuil de retrait obligatoire, et Altran fera désormais faire partie intégrante du groupe Capgemini.



Capgemini a annoncé le 1er avril 2020 avoir atteint le seuil de retrait obligatoire de 90% du capital d'Altran, qui ne sera donc plus une société indépendante et sera retirée de la cote au 15 avril 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ALTRAN TECHN. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok