Alten : La croissance du conseil en ingénierie revient plus vite que prévu, Alten file à un nouveau record

(BFM Bourse) - Gagnant 10,3% ce jeudi, l'action Alten s'échange à un nouveau plus haut historique tandis que son chiffre d'affaires semestriel révèle un retour à la croissance organique plus rapide qu'attendu.

Au lendemain d'un bond de 3,18%, qui a déjà permis au titre de rejoindre et même dépasser son précédent sommet historique (remontant au 17 janvier 2020, juste avant que le déclenchement de la crise sanitaire n'occasionne une chute de plus de 50% en l'espace de deux mois), le titre Alten améliore encore son record jeudi grâce à un point d'activité meilleur qu'attendu. À la clôture, le cours s'apprécie de 10,3% à 132,4 euros. La capitalisation du groupe fondé en 1988 et entré en Bourse en 1999 dépasse désormais 4,5 milliards d'euros, se rapprochant ainsi de celle d'Atos (4,6 milliards).

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Si l'activité montrait déjà des signaux de récupération plus rapide que prévu au premier trimestre grâce à l'international, le groupe situait en avril le retour de la croissance organique au troisième trimestre 2021.

Le point d'activité des six premiers mois montre que cela est arrivé encore plus tôt que prévu, et de façon particulièrement vigoureuse : l'activité a connu au deuxième trimestre un essor de 19,7% en données organiques, ceci à travers "tous les secteurs d'activité" - donc également dans l'automobile et dans l'aéronautique, les deux secteurs les plus affectés par les coupes des budgets des industriels l'an dernier (au total Alten avait perdu 4800 projets en 2020 et dû se séparer de 3150 ingénieurs).

Le chiffre d'affaires semestriel affiche ainsi une progression organique de 3,4%, soit +12,5% d'augmentation du chiffre d'affaires en données publiées à 1,395 milliard d'euros.

Le taux d’activité continue de s’améliorer pour retrouver un niveau quasi normatif en juin 2021 souligne Alten.

Si le retour de la croissance organique est donc intervenu plus rapidement qu’anticipé, "la pérennité et l’intensité de la reprise dépendront évidemment de l’évolution de la crise sanitaire", prévient toutefois la société. Sauf dégradation, Alten s'attend tout de même à réaliser en 2021 une croissance organique "satisfaisante". Le groupe, toujours dirigé par Simon Azoulay (membre du trio fondateur), entend aussi continuer à se renforcer dans des secteurs et activités stratégiques en poursuivant sa politique de croissance externe ciblée afin d’accélérer son développement, principalement à l’international.

Depuis le début de l'année, le groupe a déjà racheté quatre sociétés représentant plus de 75 millions d'euros de revenus additionnels.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse