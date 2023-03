Altarea : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Dans l'attente d'une meilleure visibilité, Oddo garde son opinion neutre sur le titre Altarea mais ramène son objectif de cours à 132E (contre 139E).



'Altarea figure parmi les sociétés très intéressantes dans un contexte d'investissement à moyen terme étant donné le potentiel de croissance et la garantie sur le dividende', explique l'analyste qui table 'sur un FFO 2023e à 231 ME (-16% yoy), soit 10.96 E / action'.



Néanmoins, Oddo estime que le principal catalyseur, à court terme, porte sur le redressement de la Promotion résidentielle.



'Altarea se montre déterminé et confiant pour devenir plus gros, plus profitable, plus vert et moins risqué en visant notamment un FFO moyen terme entre 325 ME et 375 ME (+20% à +35%)', précise encore l'analyste.



