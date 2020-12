Altarea : Émission obligataire pour 300 millions d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Altarea annonce avoir placé avec succès une émission obligataire d'un montant total de 300 millions d'euros à échéance neuf ans (16 janvier 2030), avec un coupon annuel de 1,75% et une prime de nouvelle émission nulle.



Le carnet d'ordres a atteint un montant supérieur à 2,5 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de l'ordre de 8,5 fois. Cette transaction devrait entrainer un rallongement de la duration et une baisse du coût moyen de la dette d'Altarea.



Le produit net sera utilisé pour les besoins généraux de la société et notamment pour le financement de l'offre de rachat lancée le 7 décembre visant ses obligations d'échéance 2024, offre dont les résultats seront annoncés le 14 décembre.



