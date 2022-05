Altarea : Détachement du dividende de l'exercice 2021

(CercleFinance.com) - Le détachement du dividende relatif à l'exercice 2021 voté par la 3ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 24 mai 2022 est intervenu le 27 mai 2022.



La société indique que le nombre d'actions auto détenues par la Société, n'ayant pas droit aux dividendes, s'établit à 99 219, à l'issue de la dernière séance de bourse précédant l'ex-date, soit le 26 mai 2022.



' Le nombre d'actions éligibles au dividende 2021, compte tenu d'un nombre total d'actions composant le capital social de 20 293 271 et déduction faite des actions auto détenues, ressort à ce jour à 20 194 052 actions '.



En conséquence, le dividende de neuf euros et soixante-quinze centimes (9,75 E) par action voté par l'assemblée générale fait ressortir un montant total de 196 892 007,00 euros à verser aux actionnaires.



