Alstom : Va fournir 13 locomotives à RegioJet

(CercleFinance.com) - Alstom et RegioJet ont signé un accord pour la fourniture de 13 autres locomotives Traxx MS3. Ces locomotives seront exploitées dans la région Europe centrale.



Elles seront utilisées pour les trajets intérieurs et transfrontaliers sur les réseaux électrifiés en République tchèque, en Slovaquie, en Autriche, en Hongrie, en Pologne et en Allemagne.



Les livraisons devraient commencer en 2024.



' Nous sommes ravis de pouvoir continuer à contribuer à rendre le transport de passagers et de marchandises dans la région d'Europe centrale plus efficace et durable avec ces 13 locomotives Traxx. ' a déclaré Dan Kurucz, Directeur Général Alstom République tchèque et Slovaquie.



