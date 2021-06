Alstom : Un contrat de près d'un milliard d'euros au Mexique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le consortium dirigé par Alstom-Bombardier va livrer un projet ferroviaire interurbain de grande envergure qui devrait transformer la mobilité durable au Mexique.



La valeur totale du contrat s'élève à environ 1,3 milliard d'euros (plus de 31 milliards de pesos mexicains). La part d'Alstom-Bombardier s'élève à près d'un milliard d'euros.



Les facteurs qui ont déterminé la décision de Fonatur de sélectionner le consortium gagnant sont le coût, le degré d'intégration, les délais de livraison et les propositions de conception.



' Le design des trois types de trains - Xiinbal, Janal et P'tal - est exclusif au Mexique et inspiré de la culture maya, où les lignes, la vitesse et la beauté du jaguar majestueux ont été des éléments d'inspiration pour le train ', a déclaré Maite Ramos, directrice générale d'Alstom México.



