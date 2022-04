Alstom : Signe un contrat de long terme avec Alpha Trains

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un contrat de maintenance de long terme avec le groupe Alpha Trains, présenté comme ' l'un des leaders européens de la location de véhicules ferroviaires '.



Dans le cadre de cet accord, Alpha Trains va confier à Alstom la maintenance de 70 locomotives sur les huit prochaines années sur les corridors européens.



Selon Alstom, ce contrat à long terme permettra à Alpha Trains d'offrir davantage de fiabilité, de disponibilité et de flexibilité à ses clients à travers l'Europe, notamment grâce aux services de maintenance préventive et corrective et aux actions d'amélioration durable.





