Alstom : Pèserait près d'1 Md£ dans le PIB du Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Alstom révèle aujourd'hui l'ampleur de son impact économique sur le Royaume-Uni et l'Irlande: selon le rapport d'impact économique d'EY, Alstom a soutenu une contribution de près d'un milliard de livres sterling au PIB du Royaume-Uni et de l'Irlande au cours de l'exercice 2022/23.



Le rapport révèle également que le constructeur de trains travaille avec 1144 fournisseurs britanniques et irlandais et soutient plus de 17 000 emplois.



Alstom joue un rôle central dans l'industrie ferroviaire du Royaume-Uni, réalisant certains des plus grands programmes ferroviaires du pays depuis son siège de Derby et ses 36 sites supplémentaires au Royaume-Uni et en Irlande.



' Ce rapport met en évidence la valeur qu'Alstom apporte aux économies britannique et irlandaise. Avec un héritage de 200 ans au Royaume-Uni, nous continuons à soutenir des milliers d'emplois à travers le pays, avec nos 37 sites qui abritent certains des projets de fabrication et de rénovation de trains les plus importants et les plus connus du Royaume-Uni', a commenté Nick Crossfield, directeur général d'Alstom Royaume-Uni et Irlande.



