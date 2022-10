Alstom : Oddo réitère son opinion Surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo réitère son opinion Surperformance et son objectif de cours à 27E sur le titre Alstom.



Le premier semestre devrait contribuer 'à rassurer sur le plan de marche du groupe', estime l'analyste pour qui les objectifs annuels seront confirmés. 'Le CA devrait progresser de 8% sur le S1, dont 5.5% en organique sur le seul T2', poursuit Oddo.



Malgré les vents contraires, notamment l'inflation des matières premières et composants et de l'énergie, le groupe devrait parvenir 'à améliorer sa marge d'EBIT ajusté de 50 pb à 5%'.



Légèrement plus optimiste que le consensus, Oddo prévoit un FCF de -125 ME sur le seul S1, tenant compte des effets de saisonnalité.



Enfin, le S2 devrait être 'dans la même veine, avec un FCF positif', annonce l'analyste se basant sur les appels d'offres encore 'très nombreux'.



'Le CA devrait poursuivre sa croissance, supérieure à 5%, bénéficiant d'un rattrapage de production', continue Oddo qui prévoit sur l'année pleine ' une marge d'EBIT ajusté de 5.4% en amélioration de 40 pb, puis une amélioration de 80 pb à 6.2% en 2023/24'.



