Alstom : Nestlé Waters utilisera un train de fret à hydrogène

(CercleFinance.com) - Alstom annonce que dès 2025, Nestlé Waters France utilisera le premier train de fret alimenté à l'hydrogène grâce à une solution innovante développée par Alstom et ENGIE indique le groupe dans un communiqué.



L'objectif est de faire circuler, au départ de l'usine des Vosges, le premier train de fret alimenté à l'hydrogène grâce à un système de wagon générateur hydrogène conçu par Alstom et alimenté en hydrogène renouvelable par ENGIE.



Alstom estime que ce projet devrait permettre à Nestlé Waters de réduire les émissions de 10 000 tonnes équivalent CO2par an.



Cette solution permettra de réaliser l'intégralité des parcours de fret avec la même locomotive électrique, alimentée par la caténaire sur les lignes principales électrifiées et par le wagon générateur hydrogène dans les zones non électrifiées, précise Alstom.



