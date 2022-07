Alstom : Mise en service de 11 trams-train en Ile-de-France

(CercleFinance.com) -Alstom a annoncé hier l'entrée en service de ses trams-trains Citadis Dualis en Île-de-France, sur la ligne T13 qui relie désormais en 30 minutes Saint-Cyr-l'École et Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines.



Onze de ses trams-trains de dernière génération, écologiques et 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite sont opérationnels sur la ligne depuis le 6 juillet.



Alstom précise avoir également conçu, fourni et installé dans les temps plusieurs kilomètres de ligne aérienne et de caténaires, en groupement avec TSO pour la ligne T13.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel