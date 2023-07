Alstom : Investit dans une seconde usine ferroviaire au Maroc

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce investir 160 millions de dirhams (soit un peu moins de 15 ME) au Maroc afin de créer une seconde usine ferroviaire destinée à la fabrication de cabines de conduite de trains régionaux et de métros.



Ce projet s'inscrit dans la volonté du groupe de développer l'écosystème ferroviaire au Royaume et de renforcer l'expertise ferroviaire locale.



Ce nouvel investissement permettra la création de 200 emplois directs d'ici 2025.



'Nous sommes très fiers de la création de ce nouveau site industriel. Cela illustre parfaitement notre stratégie qui consiste à concevoir et à développer un écosystème localisé au Maroc' a déclaréMehdi Sahel, Directeur général d'Alstom Maroc.



Alstom Maroc a investi 320 millions de dirhams depuis 2019 pour le développement de son activité industrielle, ce qui a permis la livraison de 25 projets internationaux.



