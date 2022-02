Alstom : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Alstom avec un objectif de cours revu de 42,2 à 41,5 euros, après une publication trimestrielle qui a vu l'équipementier de transports maintenir sa guidance de FCF positif au second semestre, sans pour autant vouloir préciser un chiffrage.



'Cette prudence a inquiété certains analystes et investisseurs et explique le dérapage des cours nettement en-dessous des 30 euros. Est venue s'ajouter, ce vendredi une publication de broker (source Bloomberg) qui dégrade son OC et son opinion', note l'analyste.



'Ceci venant amplifier le repli de l'action Alstom qui se poursuivait hier. Les guidances restent inchangées à deux mois de la clôture annuelle', poursuit Invest Securities, qui considère néanmoins que la sanction semble excessive et que la faiblesse du cours offre un bon point d'entrée.



