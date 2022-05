Alstom : Invest Securities abaisse légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son conseil ' achat ' sur le titre Alstom, avec un objectif de cours légèrement abaissé, celui-ci passant de 34.4 à 34.1 euros.



L'analyste indique avoir été rassuré par la publication annuelle et le CMD (journée des investisseurs) qui l'ont conforté dans l'idée que les difficultés liées à Bombardier étaient bien sous contrôle.



' L'exercice clos en ligne avec les guidances et nettement au-dessus sur le FCF. Ceci va, au final, rassurer les investisseurs après une séance erratique qui s'est achevée sur un recul de -5% après une ouverture à +5% ', souligne le broker.



Invest Securities corrige néanmoins ses BNA 21/22-24e de -11%/-1%/+15%.

Les guidances MLT de rebond de la marge d'EBITA vers 8% à 10% sont maintenues avec un biais positif sur les synergies car Bombardier devient désormais un levier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.