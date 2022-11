Alstom : Hausse de 4% du résultat net au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom publie au titre de son premier semestre 2022-23 un résultat net ajusté en hausse de 4% à 179 millions d'euros et un résultat d'exploitation ajusté en croissance de 18% à 397 millions, soit une marge améliorée de 0,4 point à 4,9%.



Le chiffre d'affaires de l'équipementier de transports a augmenté de 8% à 8,05 milliards d'euros (+5% en organique), en ligne avec la trajectoire visée, tandis que ses prises de commandes se sont accrues de 4% à près de 10,1 milliards (-1% en organique).



Alstom affiche ainsi un ratio 'commandes sur chiffre d'affaires' à un solide niveau de 1,25, ainsi qu'un carnet de commandes atteignant 85,9 milliards d'euros à fin septembre, offrant une forte visibilité sur les ventes futures.



Le groupe indique comme perspectives pour l'exercice 2022-23 une marge d'exploitation ajustée de 5,1 à 5,3%, une progression des ventes conformément à son objectif à moyen terme, ainsi qu'un cash-flow libre entre 100 et 300 millions d'euros.



