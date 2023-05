Alstom : Fournira un système de métro intégré en Roumanie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom, annonce avoir signé un contrat avec la municipalité roumaine de Cluj-Napoca, en Transylvanie, pour la construction de la ligne 1 du métro de la ville, dans le cadre d'un consortium avec les entreprises de travaux publics Gulermak et Arcada.



La valeur totale de ce projet clé en main à la pointe de la technologie s'élève à environ 1,8 milliard d'euros et la part d'Alstom représente environ 400 millions d'euros.



Alstom sera chargé de l'intégration du système, de la signalisation et des télécommunications, de l'alimentation électrique, des travaux de voie, des portes de quai, du centre de sécurité et de contrôle, ainsi que de la mise en oeuvre de solutions de cybersécurité.



'Ce métro sans conducteur fournit une occasion exceptionnelle d'innover sur le marché roumain et notre expérience internationale nous offre une expertise unique, indispensable à un tel projet de pointe ', a déclaré Gian Luca Erbacci, le président de la région Europe d'Alstom.



La construction de la ligne 1 du nouveau métro, qui couvrira 21 kilomètres et comprendra 19 stations souterraines, prendra 8 ans.



