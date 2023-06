Alstom : Entrée en service d'une ligne à Bangkok

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce l'entrée en service passagers de la ligne jaune MRT à Bangkok. L'Eastern Bangkok Monorail Company Limited, opérateur de la Yellow Line, a confié à Alstom le contrat de fourniture du système de monorail clé en main Innovia en 2017.



La première ligne urbaine sans conducteur de Bangkok comprend 30 rames de monorail à quatre voitures, un contrôle de train entièrement automatisé et une voie ferrée intégrée.



' Le portefeuille de solutions de transport clé en main entièrement automatisées et sans conducteur d'Alstom est la solution idéale pour relever les défis particuliers du transport urbain à Bangkok ' indique le groupe.





