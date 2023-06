Alstom : Dévoile un nouveau train à Singapour

(CercleFinance.com) - Alstom dévoile le premier des nouveaux trains pour les lignes Nord-Sud et Est-Ouest à Singapour.



Le nouveau matériel roulant remplacera 106 rames de première, deuxième et troisième générations qui sont en service depuis près de 30 ans en moyenne. Les passagers bénéficieront d'un accès plus facile avec plus d'espaces ouverts pour les poussettes et les fauteuils roulants.



Ces nouvelles rames font partie du programme de modernisation et de renouvellement des systèmes centraux des lignes Nord-Sud et Est-Ouest, et la livraison des 106 nouvelles rames sera achevée d'ici la fin de 2026.



