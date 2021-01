Alstom : Croissance organique de 2% au T3, objectifs annuels confirmés

PARIS (Reuters) - Alstom a fait état mardi d'une croissance organique de 2% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et a confirmé ses perspectives pour son exercice en cours.

Les revenus du groupe d'ingénierie des transports, qui finalisera le 29 janvier le rachat de la branche ferroviaire du canadien Bombardier, ont atteint 2,049 milliards d'euros, grâce au dynamisme des activités de matériels roulants et de signalisation qui ont compensé le repli dans les systèmes et services.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2020-2021, le chiffre d'affaires d'Alstom ressort à 5,6 milliards d'euros, en baisse de 8% en données organiques mais "en ligne avec la trajectoire visée", a indiqué le groupe.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Alstom a confirmé viser un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,6 milliards et 7,9 milliards d'euros et une marge d'exploitation ajustée entre 7,7% et 8%.

A fin décembre, le carnet de commandes s'élevait à 40,1 milliards d'euros.

(Blandine Hénault)

Copyright © 2021 Thomson Reuters