Alstom : Credit Suisse réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a ramené mardi son objectif de cours sur Alstom de 47 à 37 euros, tout en maintenant une opinion 'surperformance' sur le titre.



Dans une note de recherche, le broker explique avoir revu à la baisse d'environ 30% ses prévisions de résultats sur le groupe afin de tenir compte de la perspective d'une légère amélioration de la rentabilité sur l'exercice 2022/2023, suivie d'une progression encore très limitée de la profitabilité sur l'exercice 2023/2024.



Dans son étude, Credit Suisse décrit pourtant un dossier d'investissement qui lui semble attrayant, anticipant notamment un reflux des inquiétudes portant sur le flux de trésorerie au cours des mois qui viennent.



Le courtier dit par ailleurs pronostiquer une amélioration des marges de l'entreprise grâce au raffermissement de ses tarifs et à l'intégration progressive des activités de transport du canadien Bombardier.



Il cite enfin l'attrait tout particulier du marché ferroviaire, sur fond de remplacement des infrastructures existantes et de transition énergétique du secteur.



