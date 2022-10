Alstom : Contrat d'environ 300 ME avec GTR au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé la signature d'un nouveau contrat de services d'environ 300 millions d'euros avec Govia Thameslink Railway (GTR), l'une des plus importantes entreprises bénéficiant d'une franchise ferroviaire au Royaume-Uni.



L'accord d'assistance technique et de fourniture de pièces de rechange (TSSSA) prendra effet durant le mois d'octobre 2022 pour une période de cinq ans et cinq mois.



Alstom continuera à gérer les flottes Electrostar Class 377 et Class 387 construites à Derby et en service sur les réseaux Southern, Gatwick Express et Great Northern, qui desservent les gares londoniennes de Victoria et King's Cross.



