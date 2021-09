Alstom : Commande de 35 rames Citadis à Lyon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom indique qu'il fournira au SYTRAL (Syndicat des Transports de l'Agglomération Lyonnaise) 35 rames Citadis supplémentaires dans le cadre du plan 'Destinations 2026', qui prévoit la mise en service et le prolongement de nouvelles lignes de tramways.



Cette commande d'un montant de 115 millions d'euros, enregistrée dans les comptes de l'équipementier de transports sur son quatrième trimestre 2020-21, constitue une levée d'option du contrat-cadre signé en 2018.



Longues de 43 mètres, ces nouvelles rames pourront accueillir jusqu'à 287 passagers, soit l'équivalent de quatre bus. Avec cette levée d'options, la flotte du SYTRAL atteindra 142 rames, ce qui en fera l'une des plus importantes en France.



