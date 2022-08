Alstom : Cession de deux plates-formes à CAF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir conclu la cession à CAF de sa plate-forme Coradia Polyvalent -de son site de production de Reichshoffen (France)- et de sa plate-forme TALENT3 -actuellement développée à Hennigsdorf (Allemagne).



Cette transaction fait partie des engagements pris par Alstom auprès de la Commission européenne dans le cadre de l'acquisition de Bombardier Transport. Elle met ainsi un point final aux cessions requises par la Commission européenne pour autoriser Alstom à faire l'acquisition de Bombardier Transport.



Afin d'assurer une transition sans heurts, Alstom continuera à honorer ses obligations liées aux commandes existantes pour TALENT3 et travaillera en consortium avec CAF pour respecter les contrats existants qui prévoient la livraison de matériel roulant depuis le site de Reichshoffen.





