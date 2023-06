Alstom : A dévoilé le design du tramway de Québec

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom et la ville de Québec ont dévoilé vendredi soir les esquisses des rames du tramway ainsi que ses caractéristiques. La version proposée inclut trois déclinaisons du véhicule Citadis (modèle Spirit), qui s'inspirent de lavision du design du matériel roulantcommuniquée par la Ville en novembre 2020.



Chacun des trois concepts (Boréal, Harfang et Citadelle) vise à mettre en valeur un aspect du caractère unique de la ville de Québec. Les citoyens pourront participer à la sélection du design de leur tramwayen 2024.



Chaque rame de tramway comportera quatre modules et sept paires de portes. Elle pourra accueillir 272 passagers en tout confort, dont 88 seront assis.



Le tramway sera accessible à tous, avec son plancher bas et ses quatre espaces multimodaux pour les fauteuils roulants, poussettes, triporteurs et quadriporteurs. Le tramway pourra également accueillir des vélos et sera 100 % électrique.



