Alpha mos : Les nez artificiels d'Alpha MOS séduisent un géant chinois de l'industrie laitière

(BFM Bourse) - Le spécialiste de l'analyse sensorielle est recherché à la Bourse de Paris après la signature d'un accord exclusif portant sur la fourniture de nez électroniques en Chine. Alpha MOS va équiper plus de 30 sites d'un groupe chinois leader de l'industrie laitière avec une ou plusieurs machines et compte dupliquer ce succès chez les autres acteurs mondiaux de ce secteur.

Un gros contrat qui permet à Alpha MOS d'accélérer la cadence. Le fabricant de nez, langue et œil électroniques vient d'annoncer la signature d'un accord exclusif de deux ans avec la société Lan Chou Instruments, qui de son côté va équiper en nez électroniques un groupe chinois leader de l'industrie laitière.

Ni le nom de l'industriel chinois en question, ni le montant de l'accord n'ont été dévoilés. Alpha MOS se contente uniquement d'indiquer qu'il s'agit d'un acteur majeur de l'agro-alimentaire faisant partie du top 10 mondial des industriels laitiers.

Les investisseurs n'en tiennent pas rigueur à Alpha MOS et flairent la bonne affaire. Le titre Alpha MOS progresse encore de 8% à 2,20 euros vers 16h00 après avoir gagné jusqu'à 26% dans les premiers échanges ce mardi.

"Cet accord a été conclu après plusieurs semaines de tests intensifs conduits en partenariat avec l'industriel laitier, tests qui ont validé les performances et la précision des instruments d'Alpha MOS", indique le spécialiste des nez électroniques. "Les nez électroniques Héraclès permettront notamment à ce leader de l'industrie laitière de contrôler, dès réception dans ses usines de traitement et de conditionnement, la qualité du lait en provenance des différents producteurs régionaux", poursuit Alpha MOS.

Une "étape importante" pour Alpha MOS

Le contrat signé avec la société Lan Chou devrait permettre à Alpha MOS d'équiper plus de 30 sites en Chine, chacun avec un ou plusieurs nez électroniques selon les quantités de lait à inspecter. Le groupe français indique également que les premiers instruments qui ont été d'ores déjà commandés, seront expédiés d'ici la fin de l'année 2022.

Surtout, pour Alpha MOS, la validation de sa solution d'analyses sensorielles par ce leader agro-alimentaire chinois marque une "étape importante" dans son développement en Asie et dans l'industrie laitière en général, qui représente un potentiel de croissance très important pour Alpha MOS. "Fort de cette nouvelle référence", la société compte dupliquer ce succès chez les autres acteurs mondiaux de ce secteur.

"Conformément au business model d’Alpha MOS, des revenus de maintenance complémentaires pourraient, à moyen terme, venir en complément des ventes d’instruments", ajoute Louis-Marie de Sade, analyste chez EuroLand Corporate. A ses yeux, ce contrat est une "excellente nouvelle" pour Alpha MOS. Il valide "une nouvelle fois la pertinence de la technologie développée depuis plusieurs années par le groupe" et "témoigne aussi de la capacité de la société à convaincre un acteur du Top 10 mondial des industriels laitiers de s’équiper largement" poursuit Louis-Marie de Sade qui reste acheteur d'Alpha MOS avec un objectif de cours inchangé à 3 euros.

Des nez, des langues ou des yeux artificiels pour l'industrie alimentaire

Fondée en 1993 à Toulouse, la société Alpha MOS est le leader mondial des analyseurs sensoriels instrumentaux pour l’industrie alimentaire, des boissons et de l’emballage. La société a développé une gamme complète de solutions innovantes dédiées à la caractérisation olfactive (Heracles), gustative (Astree) et visuelle (Iris). Les instruments développés par Alpha MOS permettent de déceler les qualités organoleptiques [une substance qui est capable de stimuler un récepteur sensoriel, NDLR] d’un produit à travers son goût, son odeur, sa texture ou bien son aspect. En parallèle, la société toulousaine a développé AroChemBase, une base de données chimique et sensorielle pour faciliter l’identification des molécules. "En entre cinq et dix minutes, l'industriel peut savoir si le lot est conforme et viable" indique Louis-Marie de Sade.

Pour développer son expertise, la société travaille actuellement avec plusieurs leaders du secteur sur des projets de développement importants, "dont la concrétisation devrait offrir de nouveaux débouchés commerciaux durables" ajoute l'analyste.

Parmi ces projets, Louis-Marie de Sade rappelle ceux concernant la détection du goût de bouchon avec un industriel faisant partie du Top 5 du secteur des spiritueux, et la validation avec un acteur de la boisson sans alcool de la dernière version du nez Heracles Neo. Le contrôle et la labellisation de l’huile d’olive extra vierge avec un laboratoire hollandais référent et le développement d’un nez électronique dédié au contrôle de la qualité du lait frais lors de son transit pour les exportateurs, figurent aussi parmi les axes de développement d'Alpha MOS.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse