Alpes (compagnie) : Les skieurs et les touristes se ruent dans les stations et les parcs gérés par Compagnie des Alpes

(BFM Bourse) - L'exploitant de domaines skiables, qui gère par ailleurs des parcs à thème (Astérix, Futuroscope, musée Grévin, etc.) a bénéficié d'une hausse de la fréquentation sur le premier semestre 2022-2023 (clos fin mars). La Compagnie des Alpes confirme ses objectifs pour l'ensemble de son exercice en dépit d'un renchérissement des coûts de l'énergie.

La hausse des prix de l'électricité s'est installée en travers des pistes de Compagnie des Alpes. Mais l'exploitant des domaines skiables de Tignes ou Val d'Isère ainsi que des parcs Astérix ou Walibi a réussi à négocier ce choc inflationniste à la faveur d'une forte fréquentation de ses stations de ski et de ses parcs de loisirs sur la période couvrant les mois d'octobre 2022 à mars 2023.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Après avoir subi de plein fouet la crise sanitaire lors de son exercice 2020-2021, Compagnie des Alpes poursuit son redressement amorcé en 2021-2022. Sur les six mois d'octobre 2022 à mars 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 678,5 millions d'euros, en hausse de 25,4% (en données publiées) par rapport aux 541,2 millions d'euros réalisés au premier semestre 2021-2022. Les revenus sont bien sûr incomparablement plus élevés que ceux du premier semestre 2020-2021 (tombés à 31 millions avec la fermeture de la plupart des sites).

Dans le détail, le chiffre d'affaires des domaines skiables et activités en extérieur (La Plagne, Les Arcs, Val d'Isère Méribel...) a progressé de 10,7% sur un an à 434,8 millions d'euros. Sur l'ensemble du semestre, le nombre de journées-skieur a progressé de 4,1% tandis que le revenu moyen par journée-skieur s'est apprécié de 5,9%. Le groupe explique avoir partiellement répercuté la hausse des coûts de l’électricité - qui sont passés de 14 millions d'euros pour l'exercice précédent à 34 millions d'euros - sur les prix des forfaits vendus sur le semestre.

Du côté des pars de loisirs, la progression atteint +23,9% à 149,9 millions d'euros avec l'accélération de "l’événementialisation", c'est-à-dire la mise en œuvre d'animations et d'horaires d'ouvertures étendus pour les périodes d’Halloween et de Noël, qui a soutenu la hausse de la fréquentation (+22%) ainsi qu'une progression de la dépense par visiteur (+1,8%).

"Bénéficiant notamment de l'altitude élevée de nos domaines, la croissance du nombre de nos journées skieurs s'est révélée supérieure à la moyenne nationale, tandis qu'une grande majorité de nos parcs ont établi de nouveaux records de fréquentation", explique Dominique Thillaud, directeur général de la Compagnie des Alpes.

Quant à l'activité de la division Distribution & Hospitality, cette dernière a été multipliée par plus de 3 sur un an pour s’élever à 93,8 millions d'euros contre 27,6 millions d'euros pour la même période de l’exercice précédent. Ce chiffre d'affaires intègre pour la première fois de l'exercice MMV - second opérateur de villages et résidences clubs des Alpes françaises - dont Compagnie des Alpes a finalisé l'acquisition de 85% du capital à l'automne 2022.

Confirmation des objectifs pour 2022-2023

L’excédent brut opérationnel (EBO), indicateur privilégié de Compagnie des Alpes pour mesurer sa rentabilité, s'est élevé à 232,7 millions d'euros contre 230,4 millions d'euros pour la même période de 2021-2022, en hausse de 1% sur un an. La société explique avoir dû composer avec des coûts de l’énergie qui ont plus que doublé par rapport au premier semestre 2021-2022.

Du côté du résultat net part du groupe, celui-ci s'est inscrit en baisse de 4,5%, à 107,6 millions d'euros sur un an. L'exploitant de parcs de loisirs et de domaines skiables explique avoir été pénalisé par une base de comparaison élevée. L'an passé, les comptes de Compagnie des Alpes ont en effet intégré des primes d'assurances liées aux inondations ayant touché les parcs de loisirs du groupe en Belgique Walibi Belgium et Aqualibi en juillet 2021.

A périmètre comparable et hors éléments exceptionnels, le résultat net est en hausse de 5% à 112,7 millions d'euros contre 107,8 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2021-2022.

Pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, la Compagnie des Alpes entend toujours réaliser "un chiffre d'affaires en croissance à périmètre comparable" et "un excédent brut opérationnel (EBO), hors intégration de MMV et éléments non récurrents, proche de celui de 2021-2022".

Compagnie des Alpes indique également maintenir cette "perspective positive" en dépit d’une forte hausse du coût de l’électricité et d’un "relatif ralentissement" de l’activité des domaines skiables sur les trois premières semaines d’avril. Le groupe affiche sa confiance sur la base des indications pour les parcs de loisirs qui demeurent "très encourageantes" pour le second semestre de l’exercice. Dans une précédente note, Oddo BHF anticipait des perspectives "au beau fixe dans les parcs de loisirs".

Cité par l'AFP, la direction de Compagnie des Alpes indique également être à la "recherche d'opportunités et d'acquisitions", lors d'une conférence numérique. Mais l'heure, le dirigeant n'a "rien à annoncer" mais précise toutefois que la Compagnie des Alpes est bien "en recherche active" de cibles.

A la Bourse de Paris, le titre Compagnie des Alpes progresse de 1,1% vers 11h30 dans un marché parisien en forte baisse de 1,60%.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse